Shawn Michaels | Ci saranno grandi cambiamenti ma NXT non perderà i suoi valori fondamentali

(Di domenica 29 settembre 2024) Sempre più vicino il debutto di NXT sul canale The CW. Parlando con il “Chicago Tribune”,ha promesso uno dei migliori spettacoli che il marchio abbia mai prodotto. NXT sarà trasmesso in diretta dall’Allstate Arena di Rosemont davanti a quasi 7.000 fan e segnerà una nuova era per il marchio mentre si trasferisce dalla rete via cavo USA Network alla televisione in chiaro su CW. HBK ha detto che vogliono fare un “grande salto” su CW e ha anticipato alcuni. “Avremo alcuni, ma penso che la maggior parte riguarderà l’aspetto visivo e fisico. Continueremo comunque a essere ciò che NXT è, ovvero portare alcuni degli atleti più talentuosi, giovani e diversi di tutta la nazione e svilupparli nelle future superstar della WWE” ha detto