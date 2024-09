Sfilata estate 2025 di Valentino a Parigi | già solo l’invito è un capolavoro

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 29 settembre 2024), 29 settembre 2024 – Mancano poche ore ormai all’appuntamento più atteso del fashion internazionale: laper l’di, a la Porte de Chatillon ore 15, con la ribalta tutta per il direttore creativo Alessandro Michele arrivato alla guida del brand fondato nei primi Sessanta daGaravani e da Giancarlo Giammetti da pochi mesi, dal 2 aprile scorso Michele è l’“imperatore” nell’atelier di Palazzo Mignanelli a Roma. Giornalisti arrivati da tutto il mondo e molti personaggi dello star system primo fra tutti Jared Leto, amico da sempre del grande stilista, sono arrivati aper questo appuntamento che potrebbe segnare una svolta in positivo per la moda internazionale che sta vivendo tempi molto duri.