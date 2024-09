Salomon Running Milano la carica dei 2 500 | ecco i risultati

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 29 settembre 2024), 29 settembre 2024 – In una domenica autunnale, baciata dal sole e caratterizzata da una temperatura ideale per correre si è disputata la, l’Urban Trail più amato d’Italia e capace, da 14 anni, di raccontare la città meneghina in una maniera inconsueta e unica. L’evento, curato da A&C Consulting, ha accolto oltre 2.500 runners, provenienti da ben 44 Paesi che hanno preso parte alle tre distanze proposte: la gara regina di 21 km e le due non competitive, 15 km e 10 km, che hanno raggiunto velocemente il sold out avvicinando al trail migliaia di persone pronte a vivere una nuova esperienza su dei percorsi affascinanti e stimolanti. I partecipanti hanno scoperto ogni angolo di CityLife, correndo perfino all’interno del Centro Commerciale CityLife Shopping District, il Centro Congressi Mi.Co.