Quartiere in ostaggio dell’ecomostro | una storia senza fine

(Di domenica 29 settembre 2024) Ascoli, 29 settembre 2024 – L’ultimo atto dell’interminabile telenovela dal titolo ’ecomostro di via Calatafimi’ è stato scritto lo scorso aprile, quando il sindaco di San Benedetto, Antonio Spazzafumo, ha deciso di passare dalle parole ai fatti inviando un esposto alla Procura. L’obiettivo è quello di ottenere l’autorizzazione necessaria per far entrare il Comune all’interno di questa ex fabbrica di frigoriferi, abbandonata da decenni e ormai diventata il simbolo del degrado della zona. L’edificio, situato nelSan Filippo Neri, a pochi passi dalla ferrovia e a qualche centinaio di metri dal centro cittadino, è oggi un gigantesco rudere di cemento e metallo. Migliaia di metri cubi di volume che, da simbolo di industrializzazione e sviluppo negli anni del boom economico, si sono trasformati in una prespettrale e pericolosa.