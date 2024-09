Promzione Severini risponde a Tittarelli un punto a testa tra Biagio Nazzaro Chiaravalle e Jesina

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di domenica 29 settembre 2024) L’attaccante cingolano sblocca la gara nel primo tempo, nella ripresa, dopo l’espulsione di Borocci, itti trovano il pari con un eurogol.terza, laevita l’ultimo posto in solitaria, 29 settembre 2024 –finisce 1-1. Il posticipo della quarta giornata del girone A di Promozione vede un pari nel derby tra le formazioni di Bedetti e Giorgini. Un risultato giusto per quanto visto in campo, con le due squadre che si sono divise un tempo a, davanti a un pubblico di categorie superiori. Per i leoncelli pesa l’espulsione di Borocci nella ripresa. Primo tempo Nei primi venti minuti la partita è bloccata e le due squadre si studiano.