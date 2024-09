Pontedera-Campobasso 1-2 brutta aria per i granata

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 29 settembre 2024), 29 settembre 2024 – Terza sconfitta nelle ultime 4 partite per il, battuto in casa 2-1 dal. La neopromossa squadra molisana guidata dall'ex Piero Braglia si era portata in vantaggio con una conclusione di Riccardo Forte alla mezzora, ma prima del tè Pretato di testa era riuscito a ristabilire la parità. Un equilibrio che due interventi decisivi di Tantalocchi, al 38' del primo tempo e al 4' della ripresa, entrambe le volte su Di Stefano, avevano preservato, ma che è crollato a 5' dal novantesimo, quando lo stesso attaccante ospite da centro area ha trovato la conclusione giusta per i tre punti.1-2(3-5-2): Tantalocchi; Cerretti, Martinelli, Pretato (43’ st Gagliardi); Perretta, Sala, Ladinetti (43’ st Van Ransbeeck), Ianesi, Ambrosini; Ragatzu (23’ st Corona), Italeng.