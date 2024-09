Papa | i medici abortisti sono sicari

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di domenica 29 settembre 2024) 18.04 "Le donne hanno diritto alla vita, la vita loro e la vita dei figli". CosìFrancesco ha risposto a una domanda sull'aborto nella conferenza stampa in volo da Bruxelles a Roma. "Un aborto è un omicidio. Si uccide un essere umano. Iche si prestano a questo, permettetemi la parola,. Su questo non si può discutere. Un'altra cosai metodi contraccettivi. Non confondere.Ma sull'aborto non si può discutere", ha ribadito il. "E' la verità",ha detto, scusandosi col giornalista che ha posto la domanda.