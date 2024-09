Notte di terrore per due anziani bloccati sul divano dai rapinatori e casa a soqquadro

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 29 settembre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoMarito e moglie rapinati inda 4 malviventi incappucciati. E’ accaduto è alle 20:00 circa nel centro di Dugenta. L’uomo , 87 anni e la donna 74 enne che si trovavano all’interno dell’appartamento si sono trovati, improvvisamente di fronte ad un quartetto con il volto coperto da passamontagna. I 4 li hanno costretti a restare immobili sul, rovistando insi sono portati via una somma in contanti 300 euro. I malviventi sono scappati dalle campagne circostanti muovendosi a piedi. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Montesarchio per avviare le indagini. L'articolodiper duesuldaiproviene da Anteprima24.it.