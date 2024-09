Nonna e nipotino portati via dal fiume ricerche da oltre 144 ore Un esercito in campo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 29 settembre 2024) Montecatini Valdicecina (Pisa), 29 settembre 2024 – Uno strazio lungo più di 144 ore, sei giorni. Un’infinità per chi ha visto la furia dell’acqua e del fango dovuti all’esondazione della Sterza portare via unae il suo, la 62enne Sabine Kingbauer e il piccolo Noah di 5 mesi. La vacanza toscana della famiglia tedesca alla Gabella finita in tragedia ha sconvolto una intera comunità. Comunità che non si è risparmiata e non si sta risparmiando nelledei dispersi. La macchina dei soccorsi comprende fra l’altro 40 vigili del fuoco provenienti dai comandi della Toscana, con 15 automezzi.