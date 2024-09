Nemmeno noi saremmo arrivati a tanto | Beatrice Luzzi fa le condoglianze in tv ed è bufera

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 29 settembre 2024)fa discutere. Le sue parole dalla casa del Grande Fratello sono diventate un caso. L'opinionista ha voluto mandare un messaggio alla sua ex suocera, riferendosi a quanto pare alla mamma dell'ex marito Alessandro Cisilin, che, sentendo le parole di, si presume sia gravemente malata: "Voglio salutare la mia ex suocera che ci sta lasciando tutti, in queste ore se ne andrà e non potendo essere lì per l'ultimo saluto, lo faccio da qui. Ciao Laura". Parole che hanno scatenato una vera e propriasui social per delle condoglianza anticipate quando la diretta interessata è ancora iun vita. E ovviamente la frase dellaè diventata immediatamente un obiettivo facile per l'ironia di Taffo, l'impresa funebre che sui social è diventata popolarissima: "noi arriviamo a", si legge sul profilo di Taffo.