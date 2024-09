Napoli-Monza Conte scuote la squadra | il retroscena

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di domenica 29 settembre 2024) Il tecnico non si fida e intensifica gli allenamenti a Castel Volturno Antoniosa bene che le partite apparentemente più semplici possono nascondere insidie, e per questo motivo ha deciso di non lasciare nulla al caso in vista della sfida contro il. Ilè reduce da una serie di risultati positivi, ma il tecnico leccese ha voluto mandare un messaggio chiaro alla: guai a sottovalutare l’avversario.: allenamenti più intensi a Castel Volturno Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino,ha persino alzato il ritmo degli allenamenti in vista di. Alla vigilia della partita, il tecnico ha tenuto i suoi giocatori a lavoro più a lungo del solito, insistendo sull’importanza di rimanere concentrati e non farsi distrarre dai tanti complimenti ricevuti.