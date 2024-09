Myriam Sylla prende casa a Spoleto col fidanzato

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 29 settembre 2024)(Perugia), 29 settembre 2024 –: uno scatto su Isntagram sembra far intendere che la pallavolista, campionessa olimpica con la nazionale di Julio Velasco a Parigi 2024, e ilAlessandro Cappelletti abbiano trovato il loro nido d’amore in Umbria. Lui, il cestista della Dinamo Sassari, spoletino lo è già. Nato ad Assisi nel 1995 e cresciuto alla Giromondo, oggi è cestista in Sardegna ma mantiene sempre il suo legame con la città dell’olio. Lei, 29enne nata a Palermo da genitori ivoriani e trasferitasi in Lombardia quando era una bambina con la famiglia, potrebbe invece diventarne cittadina. E con lei il loro cagnolino Kobe.