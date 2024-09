MotoGP GP Indonesia 2024 Martin | Veramente contento non era facile dopo ieri

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 29 settembre 2024) Jorgesi è messo alle spalle la difficile giornata die torna al successo in, conquistando altri punti nei confronti di Bagnaia in classifica: “Sono molto. Questa non è soltanto una vittoria perchétutto quello che è successo la scorsa stagione eera piuttosto difficile andare come sono andato oggi”, ha dichiaratola gara. “Non dico che avevo dubbi – aggiunge il pilota spagnolo – perché ho fiducia in me stesso, ma pensavo alla caduta ad ogni curva, per cui ritrovare questa sensazione in gara e vincere con questo vantaggio è stato incredibile. Acosta, mi ha messo tanta pressione, per cui sonoe siamo pronti per la prossima gara”.GP: “, non era” SportFace.