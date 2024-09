Mkhitaryan con l’Udinese torna l’equilibratore del centrocampo

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 29 settembre 2024) Udinese-Inter ha visto il contributo anche di. L’armeno ha dispuitato una prova di sacrificio in fase difensiva, fondamentale per l’equilibrio generale della squadra. UOMO DELL’EQUILIBRIO – Udinese-Inter ha visto tra i suoi titolari anche. Una scelta per certi versi sorprendente di Inzaghi, vista la condizione non certo brillante del numero 22. Ma ben ponderata. Perché l’armeno è statodel. Andando a compensare il lavoro specifico chiesto a Frattesi. PROVA DIFENSIVA – Se l’ex Sassuolo infatti ha agito da incursore, aè stato dato il compito di mantenere l’equilibrio. Stava a lui aiutare Calhanoglu nell’impostazione e assicurare le coperture rispetto agli inserimenti degli altri, a seconda delle sue letture.