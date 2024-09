Mbappé non va in tribuna contro l’Atletico per ragioni di sicurezza L’Equipe

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di domenica 29 settembre 2024)avrebbe voluto essere inper assistere al derby di Madrid, ma il Real gliel’ha sconsigliato perdinon sarà inLo scrive: Per la prima volta in questa stagione, il Real Madrid, imbattuto, dovrà vedersela senza Kylian. Non riuscendo a giocare il suo primo derby di Madrid, il capitano dei Blues avrebbe voluto assistere in. Il suo club ha comunque preferito dissuaderlo dall’andare allo stadio Metropolitano per evitare problemi di disordine causati dai tifosi, mentre diversi incidenti hanno funestato gli ultimi scontri tra i rivali della capitale spagnola, in particolare hanno coinvolto Vinicius. I tifosi delallo stadio con le mascherine per insultare Vinicius senza essere identificati. La Liga furiosa (Marca) Il derby di Madrid domani sarà in casa del