LIVE Louis Vuitton Cup 2024 in DIRETTA | Luna Rossa deve dare un segnale Vento più forte di ieri

(Di domenica 29 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.20 Confermato per oratra 10 e 17 nodi. 7.27 Buongiorno amici di OA Sport. Al momento la previsione meteo, oggettivamente non così precisa, dàtra 5 e 14 nodi, quindi potrebbe essere tenue come moderato. Onde invece di circa 60 centimetri. Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladi gara-3 e 4 trae Ineos Britannia per la Finale diCup, torneo di selezione che stabilirà l’avversaria di Emirates Team New Zealand nella 37ma America’s Cup. Tutto pronto a Barcellona per lo svolgimento di altre due match race valevoli per l’ultimo atto della Challenger Selection Series. Si preannuncia una domenica ottimale per navigare con gli AC75 sul campo di regata catalano, infatti le previsioni della vigilia indicano un buontra i 10 ed i 15 nodi.