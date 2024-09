Lecce Sticchi Damiani | Gotti non si tocca Prova a Milano influenzata da decisioni arbitrali errate

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 29 settembre 2024) “non si, è il nostro tecnico e lo sarà anche in futuro. Abbiamo massima fiducia e stima in lui. Tutto sommato, alla nostra classifica mancano solo i due punti contro il Parma. Abbiamo perso con Milan e Inter a San Siro e contro l’Atalanta, che ha vinto l’Europa League. Nervi saldi e avanti così”. Lo ha detto in un’intervista alla Gazzetta dello Sport il presidente del, Saveriosoffermandosi sul difficile avvio di stagione dei giallorossi, fermi a quota 5 punti in classifica. “Non prendiamoaffrettate, sull’emotività di una sconfitta: non è nel nostro stile e nel nostro modo di pensare – ha aggiunto il numero 1 del club salentino -. Crediamo nei progetti di lungo periodo e questa squadra ha delle qualità che il tecnico ha già tirato fuori e continuerà a farlo in futuro. I nuovi devono inserirsi, hanno bisogno di tempo.