Le Iene il monologo di Katherine Kelly Lang non ho mai rinunciato al mio sogno Ho un legame profondo con Brooke | Video Mediaset

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di domenica 29 settembre 2024) Ildia LeShow. L’attrice che interpreta il personaggio diLogan ha condiviso un messaggio di positività ai telespettatori. Ecco il suo. Le, ildi” «Buonasera a tutti, sonoLogan di Beautiful, ma nella vita realtà mi chiamo. Ho iniziato la mia carriera da giovanissima, facendo pubblicità e a 17 anni ho cominciato a recitare in film e tv. Come attrice ho vissuto alti e bassi, ho fatto tantissimi provini e sono stata rifiutata molte volte, ma non ho maial mio. A 25 anni ho ottenuto il ruolo diLogan in Beautiful ed è stata la svolta della mia vita» – ha raccontato