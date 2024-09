La preparazione di chi compie studi umanistici è sempre svalutata Cosa ci stiamo perdendo?

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 29 settembre 2024) di Lorenzo Re e Rebecca Ruggeri “Facciamo parlare gli esperti”. Un caldo invito, un’intimazione a evitare di spiegare ciò che non si conosce, a non parlarne affatto se non si possiedono almeno le basi tecniche necessarie. Un mantra che, anche a causa della pandemia, abbiamo visto elevarsi alla dialettica politica, tra chi criticava virologi e comitati scientifici e chi invece vi si affidava ciecamente. Un’espressione ricorrente che, tuttavia, in una societàpiù legata all’individualismo emeno a un sincero interesse per la verità, può essere recepita come un affronto, talvolta come una censura. “Questa rimane la mia opinione”.