Intelligenza artificiale a Luigia Carlucci Aiello il titolo Ambasciatrice Sapienza

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di domenica 29 settembre 2024) Un riconoscimento dei successi professionali e del lavoro svolto nel campo dell’. Si svolgerà lunedì 30 settembre all’universitàla cerimonia di conferimento deldidocente dell’Ateneo che ha fondato l’Associazione italiana per l’ed è stata tra le prime ricercatrici italiane nel campo dell’AI., ailA conferire il prestigioso riconoscimento alle 9.30, nell’Aula magna del Rettorato sarà la Rettrice Antonella Polimeni. “Questo prestigioso riconoscimento – dichiara Polimeni – celebra non solo i successi professionali della professoressama anche l’impatto profondo che ha avuto nel campo dell’e della ricerca accademica in generale”.