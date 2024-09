Il Paradiso delle Signore trame dal 30 09 al 4 10 | Tancredi affronta Vittorio

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di domenica 29 settembre 2024)di Sant'Erasmo sarà pronto adreConti nel corso della prossima settimana di programmazione della soap opera Italiana. L'editore, come segnalano leIldal 30 settembre al 4 ottobre 2024, confermerà a Marta che consegnerà i disegni del padre di Matilde soltanto a, ma la Guarnieri avrà paura che l'uomo possa compiere gesti sconsiderati. Intanto, Umberto farà una proposta a Odile e incasserà il favore di Adelaide, mentre Marcello sarà intenzionato a stringere un rapporto di fiducia con la ragazza, per far piacere alla Contessa. Salvo, invece, inviterà Elvira e i suoi genitori ad una elegantissima cena al Circolo per conquistarli. Poco dopo,si imbatterà per caso in alcune lettere scritte a lui, anni prima, da Matilde e si commuoverà.