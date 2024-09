I lombardi sono abituati a partenze super

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 29 settembre 2024) Due neopromosse partite bene, con qualche rimpianto per risultati sfuggiti e una classifica che poteva essere anche più lusinghiera. Lo scontro fra Cesena e Mantova mette di fronte due squadre moderne che cercano il gioco, cercano il gol, unico neo anche questo condiviso qualche gol incassato di troppo: entrambe in sei turni di campionato hanno infatti subìto sette reti. Iarrivati alla promozione in serie B vincendo il girone A della serie C e la scelta della società è stata quella di confermare Davide Possanzini dando in questo modo continuità al lavoro del tecnico. Possanzini predilige schierare la sua squadra con la difesa a quattro in linea, a centrocampo agiscono due centrocampisti portati alla costruzione della manovra, sulla trequarti una linea di tre calciatori offensivi alle spalle della punta centrale.