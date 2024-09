Graziani | L’Inter si è subito ritrovata È quella da battere

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 29 settembre 2024)è tornata a vincere, i tre punti contro l’Udinese hanno ridato entusiasmo dopo il derby. Ne ha parlato Ciccio, ex attaccante italiano e ora opinionista su Sport Mediaset. VITTORIA – Ciccio, storico ex calciatori, negli studi di Sport Mediaset XXL, è tornato a parlare delall’indomani della vittoria per 3-2 contro l’Udinese. Queste le parole dell’opinionIsta: «Non era facile vincere contro l’Udinese. Ampliamo i meriti delche ieri ha creato tante occasioni. Nel derby ha trovato un Milan migliore, ci sta che si possa perdere una partita. Devo dire però cheieri si èsia nel gioco che nel carattere. Credo sia ancora la miglior squadra in Serie A».