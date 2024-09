Boom degli sfratti Crisi e affitti brevi | perdono la casa venti famiglie al giorno

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 29 settembre 2024) Circa 7.000 provvedimenti di sfratto emessi nel 2023 in Lombardia - unana al- in aumento del 13,73% rispetto al 2022. Morosità e finita locazione sono le cause principali che portano a questi provvedimenti, secondo i dati aggiornati al 31 dicembre, appena pubblicati dal Ministero dell’Interno. Guardando alle province lombarde, in valore assoluto Milano guida la classifica del numero di provvedimenti con 2.178. Seguono Varese (802), e quasi ex aequo Bergamo (767), Brescia (721), Monza (717). Numeri più contenuti in valore assoluto per Como (403), Cremona (221), Lecco (174), Lodi (163), Mantova (246), Pavia (519), Sondrio (20). Il trend è quasi ovunque in crescita, con Bergamo che vede addirittura un +102% rispetto al 2022, Monza con +71,5%.