Attaccando noi La bordata è incredibile | Boccia silura Conte

(Di domenica 29 settembre 2024) «Basta con i giochini che indeboliscono il campo progressista e finiscono per rafforzare il governo». A parlare così, in una intervista a Repubblica, è il capogruppo del Pd al Senato, Francesco. «Il Partito democratico in questi giorni sembra l'unico partito interessato a non fare accordi né favori a Meloni. Siamo la prima forza di opposizione, senza di noi non esiste alternativa, è tempo che tutti se ne facciano una ragione. Specie chi ha perso sei punti in un annonoi anziché la destra», evidenzia, mandando un chiaro messaggio al Movimento 5 Stelle. Quanto al veto di Giuseppea Italia Viva in Liguria,rileva che «promuovere l'alleanza fra tutti i partiti di centrosinistra non è un capriccio di Elly Schlein, è un dato di realtà. Nel 2022 le nostre divisioni hanno consentito a Giorgia Meloni di vincere.