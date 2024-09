Allerta Alta Virus Nipah | Nuovo Pericolo Pandemico!

Leggi tutta la notizia su uominiedonnenews

(Di domenica 29 settembre 2024) Ilmente mortale, potrebbe scatenare una nuova pandemia. Scopri sintomi, cause e misure di prevenzione contro questosozoonotico. Negli ultimi anni, ilè tornato sotto i riflettori a causa di nuovi focolai, specialmente in India, e suscita crescente preoccupazione tra gli esperti sanitari. Questozoonotico, ossia trasmissibile dagli animali agli esseri umani, è considerato estremamenteso e potrebbe rappresentare una minaccia di pandemia globale se non affrontato tempestivamente. Esaminiamo in dettaglio lasità del, le sue cause, i sintomi e i possibili rimedi. Lasità delIlfu identificato per la prima volta alla fine degli anni ’90 in Malesia e da allora ha causato focolai sporadici in varie parti dell’Asia, come India e Bangladesh.