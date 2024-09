WWE | Bayley sconfigge Naomi a SmackDown sfiderà Nia Jax per il titolo a Bad Blood

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di sabato 28 settembre 2024) La WWE ha solo pochi giorni a disposizione prima del 5 ottobre, quando Badsi terrà ad Atlanta con un orario di inizio speciale, e anche se i piani per il main event sono in fase di cambiamento, abbiamo un nuovo match titolato. L’episodio didi questa settimana ha sicuramente preparato il terreno per ciò che accadrà a Bad, incluso il match per ildi contendente n.1 per ilfemminile.ha affrontatoin un match, in palio la chance di sfidare Nia Jax per il WWE Women’s Champion. Inutile dire che entrambe volevano ardentemente la vittoria. La sintesi del match diCon un match a Badin palio,si sono scontrate nel primo incontro della serata. Le due si sono non si sono risparmiate sin dall’inizio, e i fan di Oklahoma erano entusiasti di vedere le due veterane lottare.