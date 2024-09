UeD anticipazioni | Michele assente dettaglio compromettente su Valerio

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di sabato 28 settembre 2024) Nella registrazione Uomini e Donne oggi, sabato 28 settembre 2024, ci sono stati nuovi esilaranti sviluppi al Trono Over per quanto riguarda Gemma e. Il cavaliere sta continuando ad insistere con la donna, anche se lei è molto titubante. In ogni caso, nel corso della registrazione è emerso undavverosull'uomo, al punto che non c'è stata altra possibilita se non quella di andare via. Tra i più giovani, invece, non sono mancati baci, decisioni ed eliminazioni., dal canto suo, non si è presentato in puntata. Uomini e Donne, registrazione 28 settembre 2024: nuovo show Gemma-, baci e addii Gemma Galgani esono usciti nuovamente. Lui sta continuando ad insistere con la dama, anche se lei è prevenuta nei suoi riguardi.