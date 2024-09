Torna l’appuntamento con Antenna Europa per il Casentino che lunedì farà tappa a Castel San Niccolò

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 28 settembre 2024) Arezzo, 28 settembre 2024 –con “per il” cheSan. Il progetto “per il”, realizzato da ANCI Toscana in partenariato con l’Unione dei Comuni Montani del, sarà presentato30 settembre alle ore 16,30 presso il Municipio diSan, in piazza Piave 39. L’evento di presentazione si aprirà con l’intervento del sindaco diSanAntonio Fani, seguito da una parte descrittiva del progetto a cura di Paola Ballini e Francesco Micheli per Anci Toscana. A concludere l’evento sarà Silvia Giuliattini per l’Unione dei Comuni Montani del. Alle 17 è previsto uno spazio per i chiarimenti e le domande.