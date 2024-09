Sanzioni alla Russia Il G7 ha un messaggio per le aziende occidentali

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di sabato 28 settembre 2024) Con la ‘industry guidance’ diffusa questa settimana “il G7 esprime con importanza l’attenzione multilaterale della coalizione per il controllo delle esportazioni nel combattere l’evasione dellee dei controlli sulle esportazioni”, spiega Gianpaolo Porchiazzo, EU Ambassador della International Sanctions and Export Control Society, in qualità di società dedicata a fornire supporto e informazionicomunità internazionale sulleper le esportazioni. Ma non è tutto, continua l’esperto. “È una vera e propria ‘chiamata’ all’industria per un ruolo da protagonisti”. Questa settimana, infatti, i membri del G7 hanno – per la prima volta – pubblicato una guida per il settore industriale sulla prevenzione dell’elusione dei controlli sulle esportazioni e delleimposte