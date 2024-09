Salerno suggestivo salvataggio di una tartaruga marina Caretta-Caretta

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 28 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiUndi unadella specieè stato compiuto, in data odierna, dagli uomini della Capitaneria di porto — Guardia Costiera di, al comando del Capitano di Vascello Sirio Faè. La presenza dellaè stata segnalata telefonicamente alla Sala operativa della Guardia Costiera, a circa 300 mt dall’imboccatura del porto di, che prontamente ha inviato sul posto la motovedetta CP 581. L’esemplare di circa 30/35 anni e di 100 cm di lunghezza, è stato individuato e liberato dall’equipaggio della unità della Guardia costiera dalla attrezzatura da pesca di tipo artigianale e non conforme denominato “FAD-Cannizzo” in cui era impigliato l’esemplare che ha prontamente ripreso a nuotare in libertà. L’attrezzattura da pesca non regolamentare è stata invece sequestrata.