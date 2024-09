Rapina al minimarket col coltello | 4 ventenni ai domiciliari

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 28 settembre 2024) Imola, 28 settembre 2024 –no unminacciando il gestore con une aggredendolo. Arrestie braccialetto elettronico per quattro ragazzi di una vendita d’anni accusati diaggravata in concorso avvenuta lo scorso gennaio. La misura cautelare è stata ‘applicata’ dai carabinieri della Compagnia di Imola, con il supporto dell’Aliquota Primo Intervento – API del Comando Provinciale Carabinieri Bologna, corso. Questa misura è stata emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna, su richiesta del Pubblico Ministero che ha coordinato le indagini dei carabinieri.