Paolini-Tauson oggi in tv | orario canale e diretta streaming Wta Pechino 2024

(Di sabato 28 settembre 2024) JasmineaffronteràClaranel secondo turno del WTA 1000 di, torneo di scena sui campi in cemento outdoor della città cinese. E’ stata una stagione indimenticabile ma anche alquanto lunga per la tennista toscana, che prova a dosare le ultime energie in vista degli appuntamenti di fine stagione. D’altronde c’è ancora tanto in palio: due WTA 1000, le Finals e anche a Billie Jean King Cup, il tutto sia in singolare che in doppio. Nella capitale cinese l’esordio non è propriamente comodo, contro la giovane danese che ancora non è riuscita nell’exploit, ma in grado a corrente alternata di esprimere un buon tennis. Inoltre,è già rodata dal suo match di primo turno giocato e vinto contro la Dart, mentre per Jasmine è il primo incontro dopo il bye.