LIVE Sinner-Safiullin 3-6 6-2 6-3 ATP Pechino 2024 in DIRETTA | il n 1 ai quarti ma la WADA chiede fino a 2 anni di squalifica

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 28 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALAFA APPELLO EA 2DIPERSi chiude qui ladel match di J, che ritroveremo nella giornata di lunedì aicontro Lehecka. Vi aggiorneremo anche circa ulteriori sviluppi sul caso-n.1 del mondo. Per adesso, un saluto sportivo! 11:42 Jnon perde un match di 1° o 2° turno da Cincinnati 2023, quando si arrese all’esordio a Lajovic dopo aver alzato la Rogers Cup. 11:40 Le statistiche del 1° set sono state ribaltate da. La percentuale di prime è salita da 40% al 58% finale mentre il russo ha raccolto comunque molti punti con la prima (67%) e con la seconda si è difeso (45%), ma ha pagato alcune scelte non ottimali, sempre considerando l’oggettiva superiorità dell’azzurro.