La Schedina pronta di Bundesliga del 28 settembre

Leggi tutta la notizia su pronosticipremium

(Di sabato 28 settembre 2024) Latorna protagonista con sei sfide molto interessanti, e abbiamo selezionato una serie di pronostici che potrebbero farvi tentare il “colpo grosso”. Di seguito, le partite in programma per sabato 282024 e la nostra proposta di scommessa per questa giornata. LadiPronostici: FSV Mainz vs Heidenheim 28/09/2024, ore 15:30Pronostico: Squadra casa vince almeno un tempoQuota: 1.40 Il Mainz ospita il Heidenheim in una partita che potrebbe vedere i padroni di casa in grado di imporsi almeno in una frazione di gioco. Il pronostico “squadra casa vince almeno un tempo” offre una buona copertura senza rischiare troppo. Pronostici: Borussia M’Gladbach vs Union Berlino 28/09/2024, ore 15:30Pronostico: Combo 1X + Over 1,5Quota: 1.