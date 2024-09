La rabbia degli abitanti alle Madonne Bianche Sosta fuori controllo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 28 settembre 2024) Situazionea Monte San Quirico dove la strada sta diventando un unico ininterrotto parcheggio irregolare, sia di notte che di giorno. “Non ne possiamo più – dicono i residenti – . Facciamo presente che le auto parcheggiate sia a destra che a sinistra della carreggiata, come si vede in foto sono in divieto di. E ovviamente noi ci siamo prodigati più volte a segnalare la situazioneai vigili urbani i quali però non hanno mai dato seguito, non sono mai venuti sul posto. C’è un problema di grave disagio per chi deve poter fruire della strada ma anche un serio problema di sicurezza“.