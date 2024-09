La Cena nel Borgo nella Valle del Calore | un successo tra tradizioni cultura e sapori unici

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di sabato 28 settembre 2024) L’assessore regionale Casucci: “Lesi trasformano in occasioni di crescita” Con una tavola rotonda sul turismo delle aree interne, svoltasi ieri mattina presso il castello Filomarino di Roccadaspide, in occasione della Giornata Mondiale del Turismo, alla presenza dell’assessore regionale al Turismo Felice Casucci, si è chiuso con grandeil press trip “Lanel”, tenutosi dal 25 al 27 settembredel, territorio a sud di Salerno in area Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. L’evento, organizzato dalla società benefit My Fair società benefit, co-finanziato con fondi FSC della Regione Campania e patrocinato dai Comuni di Castel San Lorenzo, Roccadaspide, Bellosguardo, Roscigno e Sant’Angelo a Fasa, ha visto la partecipazione di un gruppo di giornalisti ed esperti del settore enogastronomico e turistico.