Jeremy Allen White e Molly Gordon stanno insieme? Le due star di The Bear paparazzate mentre si baciano

(Di sabato 28 settembre 2024) No, non sembrano essere solo indiscrezioni:avrebbero una relazione. Ladi Theè stata avvistata in compagnia della sua collega, che nella serie recita il ruolo di Claire Dunlap, a Los Angeles. E sarebbero volati abbracci, carezze, baci. Insomma, tutto l’affetto che due fidanzatini si scambiano in pubblico, alla luce del sole. Una storia d’amore che, dunque, spunta fuori come un fulmine a ciel sereno, e che mette una pietra, di fatto, sulla relazione dicon Rosalìa. La popspagnola,TMZ pubblicava gli scatti di, festeggiava il suo compleanno, trascorrendo una serata con le sue migliori amiche a Parigi. Gli scatti che lo ritraggono con, infatti, sembrano rendere ufficiale e definitivo l’allontanamento trae Rosalìa.