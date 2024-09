Ipswich Town vs Aston Villa – pronostico formazioni notizie sulle squadre

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di sabato 28 settembre 2024) Alla ricerca della sesta vittoria consecutiva in tutte le competizioni, l’si reca a Portman Road per sfidare l’domenica 29 settembre pomeriggio. I Lions hanno ottenuto il passaggio al quarto turno di EFL Cup con una vittoria per 2-1 sul Wycombe Wanderers a metà settimana, mentre i Tractor Boys hanno avuto una settimana per riflettere sul drammatico pareggio per 1-1 con il neopromosso Southampton. Il calcio di inizio divsè previsto alle 15 Anteprima della partitavsa che punto sono le dueEsperto vincitore di coppe ai tempi del Siviglia e del Paris Saint-Germain, Unai Emery ha visto la sua seconda squadra difare un po’ di fatica con il Wycombe nel terzo turno di EFL Cup, ma due gol nel secondo tempo hanno fatto il resto all’Adams Park.