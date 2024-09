 In Vuitton Cup nulla di fatto tra Ineos e Luna Rossa è sempre 1-1

Leggi tutta la notizia su agi

(Di sabato 28 settembre 2024) AGI -diPrada Pirelli eBritannia sono andate oltre il tempo limite nella prima e unica regata disputata oggi, quella che doveva essere la terza della finale della LouisCup, in scena nelle acque antistanti Barcellona. All'AC75 italiana, con il guidone del Circolo della Vela Sicilia, è andata bene, perché conduceva le operazioni la barca inglese, con team principal Ben Ainslie. Al timone dianche oggi, come, il duo composto dal siciliano Francesco Bruni e dall'australiano Jimmy Spithill. A dirigere gli italiani da terra Max Sirena, skipper e team director. Dopo circa due ore di attesa, a causa del vento debole, c'è stata praticamente parità in partenza. Quindi, gli inglesi sono passati avanti nel primo incrocio arrivando al primo gate in vantaggio.