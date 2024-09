Il Papa in Belgio esplode un giallo in una canonica | sacerdote 70enne trovato morto per droga

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di sabato 28 settembre 2024) Prosegue il viaggio diBergoglio in, dopo il monito contro la pedofilia di ieri. “Penso alle drammatiche vicende degli abusi sui minori, alla quale si è riferito il Re e anche il primo ministro, una piaga che la Chiesa sta affrontando con decisione e fermezza, ascoltando e accompagnando le persone ferite e attuando in tutto il mondo un capillare programma di prevenzione”, aveva detto dopo l’incontro con i Reali del. Bergoglio nel pomeriggio incontrerà gli studenti universitari a Lovanio. In particolare, si recherà all’Università cattolica che si trova a Ottignes- Louvain -la- Neuve. Al termine di questo incontro, si recherà al Collegio Saint-Michel per il dialogo privato coi gesuiti presenti in. Un appello delè poi arrivato oggi a procedere con la causa di beatificazione di Re Baldovino nel momento in cui si fanno strada “leggi criminali”.