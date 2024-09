Grande Fratello gieffino svela un retroscena del suo passato

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di sabato 28 settembre 2024), Lorenzo per la prima volta racconta agli inquilini inediti dettagli del suo. Le prime confessioni, il reality show di Canale 5 ha preso il via lo scorso 16 settembre ed intanto i telespettatori stanno iniziando ad affezionarsi ai concorrenti. Tra storie inedite e i primi sfoghi, giorno dopo giorni gli inquilini si stanno conoscendo approfonditamente. Lorenzo Spolverato nelle ultime ore in Casa chiacchierando con Shaila, stando a quanto riporta Biccy.it si è esposto sul suo. Il giovane concorrente ha dichiarato: “Ho frequentato compagnie malavitose, la non gestione del controllo dei miei genitori me la sono portata dietro” poi ha proseguito “E’ capitato di fare del male ad altre persone che non c’entravano niente e allo stesso tempo ricevere del male da persone brutte.