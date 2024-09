Follia a Cinisello dopo la partita dei ragazzi | i genitori entrano in campo e picchiano gli avversari Due all’ospedale

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 28 settembre 2024)Balsamo (Milano) – Un dirigente e il preparatore atletico presi a pugni e finiti in ospedale, unno di 15 anni che afferma di essere stato colpito con una testata da un tesserato della squadraa, un paio diche hanno fatto irruzione prima nell'area tecnica e poi negli spogliatoi aggredendo i giovanissimi atleti ospiti e i loro accompagnatori. Sembra un bollettino di "guerra" ma è il resoconto di un pomeriggio di ordinarianell'hinterland milanese su uno dei tanti campi di periferia che nei weekend ospitano i campionati giovanili. Un sabato tutto da dimenticare quello vissuto nel centro sportivo comunale Crippa di via dei Lavoratori 51 a. Di fronte i padroni di casa del Città die l'Ausonia Academy per la seconda giornata del campionato provinciale Allievi Under 16.