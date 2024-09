Era ’in cura’ per stalking Ma per lui scatta l’arresto

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 28 settembre 2024) Lei 50 anni, lui 22. Una coppia con esigenze diverse, con il giovane che non ci sta a fare il ’toy-boy’ e che avrebbe continuato ossessivamente a cercarla anche quando lei non voleva vederlo. È così finito agli arresti domiciliari con la denuncia di, al termine di un tormentato percorso che lo aveva anche portato a seguire sedute terapeutiche presso un’associazione che si occupa di uomini maltrattanti. La vicenda, che ha come teatro un paese della Val d’Enza, inizia nel 2023, quando i due iniziano a frequentarsi intimamente. C’è attrazione, ma la differenza d’età si fa sentire: le aspettative sono differenti, la donna vuole la sua libertà e non essere assillata dal giovanotto.