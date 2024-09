Basket al via la Serie A1 2024 2025 | Olimpia Milano e Virtus Bologna in prima linea diverse le outsider

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 28 settembre 2024) Ci siamo, ancora pochissime ore e prenderà il via laA1di, una nuova stagione che porta con sé, come di consueto, un carico di speranze per tutte le sedici squadre impegnate, con l’obiettivo di vincere l’ambito trofeo. Un percorso che sarà molto lungo, carico di insidie, e in cui sono, come sempre negli ultimi anni,a fare la voce grossa, presentandosi come favorite. Un duello che, oltre ad aver monopolizzato le ultime stagioni con una striscia aperta di tre successi meneghini, mentre l’ultimo scudetto delle Vu Nere risale al 2020/2021, si è già riproposto in Supercoppa in una partita molto divertente, nonostante fosse chiaro che si trattasse solo del primo impegno stagionale, vinto dagli uomini di coach Messina.