Angelini presidente onorario dei rossoblù Contatti avviati con Monza e Pisa per altri rinforzi

(Di sabato 28 settembre 2024) Nuovi arrivi, addii edpossibili ingaggi all’orizzonte: quindi domani contro il Notaresco la vittoria è quasi d’obbligo dopo un inizio segnato da tre sconfitte consecutive. Ecco presente e futuro prossimo della Civitanovese che nell’ultima settimana si è rinforzata tesserando la mezzala Giorgio Capece, il terzino Christian Rizzo e il fantasista Vittorio Esposito. Le varie operazioni sono state seguite da Daniele Mariadella Civitanovese, ed è in grado di fare un’analisi delle strategie, non senza qualche piccola ammissione: "un amico in comune – spiega - mi parlò di Esposito due mesi fa, me lo fece conoscere e così lo misi in contatto con il ds Cicchi. In quel momento l’ingaggio era fuori budget, ma forse fu un errore di valutazione.