Amadeus commenta il flop del suo nuovo programma Chissà chi è | le inaspettate dichiarazioni

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di sabato 28 settembre 2024) Da qualche giorno è incominciata la nuova avventura disu Discovery ed è già tempo di tirare le prime somme per lui. L’emittente gli ha affidato buona parte dell’intrattenimento del Nove, ma a quanto pare la strada è tutta in salita. Chissà chi è, il game show arrivato con lui dalla Rai, è piuttosto lontano dai numeri che in molti si aspettavano. In più, la prima edizione del Suzuki Music Party ha lasciato molto a desiderare. Ed ecco che si parla già diper il conduttore, il quale però non si dice deluso.: iniziosul Nove? Non ci sono dubbi che i numeri che sta registrandosul Nove non siano così entusiasmanti. Se il Suzuki Music Party ha registrato solo il 7,1% di share in simulcast ossia grazie alla messa in onda su tutti i canali di Discovery, peggio starebbe facendo Chissà chi è che va in onda invece durante la settimana nell’access prime time.