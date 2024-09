Uomini e Donne | l’opinione di Chia sulla puntata del 27 09 24

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di venerdì 27 settembre 2024) Oggi è tosta, eh. Male male, ma proprio male male male. Cioè, come caspita si fa a trovare qualcosa da dire su una registrazione dove oggettivamente ha regnato il NULLA? Raramente aabbiamo visto puntate più pregne di disinteressegenerale di questa, eh. Non ce n’era UNO, lì in mezzo, che fosse incuriosito davvero da chi gli era seduto davanti. Ma di che stiamo a parlare? Dai, qua bisogna essere onesti. E la verità è che manco si capisce cosa sia uscita insieme a fare ‘sta gente (o meglio, si capisce fin troppo bene). C’era un gelo polare a centro studio che si tagliava col coltello, si guardavano l’un l’altro in preda ad incontenibile disagio, istanti di silenzio che faticavano a colmarsi perché neanche sapevano come raccontarci i loro appuntamenti, tanto poco gliene fregava dell’altro.