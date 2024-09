Un preludio d’autunno in quel di Gussago

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di venerdì 27 settembre 2024) Il 31 agosto ha avuto inizio la cinquantaquattresima edizione dell’Autunno Gussaghese, una storica manifestazione che ogni anno si impegna a promuovere il territorio attraverso un ricco calendario di eventi. Come da tradizione, la rassegna si concluderà domenica 29 settembre con l’attesissima Festa dell’Uva: la giornata si aprirà con la messa e la tradizionale benedizione delle uve, per poi culminare alle ore 15 con la sfilata delle lambrette e dei carri allegorici in piazza Vittorio Veneto. L’esibizione della banda, l’esposizione dei rapaci, lo spiedo bresciano e la serata di liscio completano l’atmosfera festosa. Quale miglior pretesto di questo vivace evento folcloristico per trascorrere un fine settimana in Franciacorta? Proprio nel comune disorge una piccola cantina a conduzione familiare, nata alla fine degli anni Novanta per merito dell’allora ventenne Andrea Arici.