Udine Bruno Macchi condannato all’ergastolo in primo grado | uccise un senzatetto con 85 coltellate

(Di venerdì 27 settembre 2024), il 28enne italo brasiliano che ha confessato di aver ucciso ilLuca Tisi adnell’aprile del 2023, è statoindalla Corte d’Assise. La sentenza riconosce le aggravanti di crudeltà e uccisione per futili motivi, come richiesto dall’accusa che nell’arringa ha evidenziato come l’assassino abbia “colpito di spalle, con 85, un uomo mentre dormiva disteso, manifestando la voglia di uccidere qualcuno per sfogarsi. Inoltre, ha agito con efferatezza senza mostrare interesse per la vittima”. La vittima da molto tempo era senza fissa dimora e viveva nel tunnel di collegamento tra viale Volontari della libertà e via San Daniele. Dormiva quasi sempre nello stesso posto, l’angolo dov’è stato trovato il corpo. Secondo i residenti, non aveva mai atteggiamenti molesti.